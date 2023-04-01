Подросток выстрелил в лицо школьнику в Никольском

В полицию Тосненского района 31 марта около 18:30 сообщили о стрельбе на Советском проспекте в Никольском. Очевидцы утверждали, что слышали не меньше пяти выстрелов.

Прибывшие сотрудники скорой помощи осмотрели 11-летнего ученика пятого класса местной гимназии. У него зафиксированы ссадина челюсти. По словам оказавшейся на месте происшествия 17-летней девушки, к ребенку подошел неизвестный, выстрелил в лицо, после чего сбежал.

Подозреваемого задержали примерно два часа спустя – им оказался 17-летний житель Никольского. Он настаивал, что хотел выстрелить из пневматического пистолета в сторону, но случайно попал в ребенка. Оружие он выбросил в реку.

Заведено уголовное дело о хулиганстве. Молодой человек отпущен под обязательство о явке.