Социальные пенсии в России с 1 апреля проиндексировали на 3,3 %

Новое повышение – дополнение к проведенной в июне 2022 года индексации. Размер повышения рассчитывают исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошлый год. Обычно индексацию соцпенсий проводят один раз в год – 1 апреля.

Из-за темпов инфляции в первой половине 2022 года было решено провести повышение некоторых соцвыплат поэтапно, чтобы поддержать доходы россиян с учетом роста цен. Таким образом, за прошедший год повышение социальных пенсий проходит в два этапа – с 1 июня 2022 года на 10 % и с 1 апреля 2023 на 3,3 %.

Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, их выплачивают людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.