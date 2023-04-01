Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 1 апреля

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении огнем артиллерии «Западной» группировки войск нанесено поражение живой силе и технике противника в районах населенных пунктов Табаевка, Синьковка Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики. Потери противника составили до 50-ти украинских военнослужащих, два автомобиля и одна гаубица Д-30.

На Красно-Лиманском направлении ударами оперативно-тактической авиации, тяжелых огнеметных систем, огнем артиллерии группировки войск «Центр» поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Терны Донецкой народной республики и Червоная Диброва Луганской народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено до ста украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля и одна гаубица Д-30.

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов оперативно-тактической авиации и артиллерии, потери противника за сутки составили до 110-ти украинских военнослужащих и наемников, один бронетранспортер, пять боевых бронированных машин, пять автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», самоходные гаубицы «Акация» и «Гвоздика», а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнем артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения противника в районах населенных пунктов Угледар Донецкой народной республики, Марфополь и Дорожнянка Запорожской области. Потери противника на данных направлениях составили до 50-ти украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих, три автомобиля, самоходная гаубица «Акация», а также одна буксируемая пушка «Гиацинт-Б».

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 86-ти артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 92-х районах. Кроме того, в районе населенного пункта Избицкое Харьковской области уничтожен склад боеприпасов 127-й бригады территориальной обороны.

Истребительной авиацией ВКС России в районе населенного пункта Коптево Донецкой народной республики сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины. Также, в районе населенного пункта Нововасилевка Донецкой народной республики сбит украинский вертолет Ми-8.

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено девять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Смерч». Кроме того, уничтожены пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Валерьяновка Донецкой народной республики, Гуляйполе, Новоукраинское Запорожской области и Крынки Херсонской области.