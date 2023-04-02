Цены на туры стартуют от 180 тысяч рублей.

Самыми востребованными направлениями для отдыха на майских праздниках у россиян стали Турция, Египет и Таиланд. Данными делится «РИА Новости» со ссылкой на турагентство Travelata.ru.

Стоимость такого удовольствия отнюдь не маленькая — если в Турцию еще можно слетать за 180 тысяч рублей, то отдых в Египте и Таиланде обойдется примерно в 256 тысяч рублей. Пользуется спросом и внутренний туризм: зарубежным направлениям многие предпочитают Сочи, Адлер, Красную Поляну, Санкт-Петербург и Калининград.

Примечательно, что в 2023 году бронирование туров на майские выросло на 85% в сравнении с предыдущим годом.

Ранее стало известно, что в марте в Петербурге солнце выглядывало из облаков в общем всего три дня.