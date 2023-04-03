Видео: 12 рыбаков спасли с отколовшейся льдины на Ладожском озере под Кировском

Автор: Гузель Галимова
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В Кировском районе Ленобласти спасатели сняли с дрейфующей льдины 12 рыбаков.

Инцидент произошел в акватории Ладожского озера в районе деревни Леднево. На месте работали дежурные смены поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга.

По предварительным данным, медицинская помощь им не потребовалась.

Видео: аварийно-спасательная. служба Ленобласти.

Напомним, изначально сообщалось о пяти дрейфующих на льдине рыбаках. Сигнал дежурному поступил утром 3 апреля.

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Видео: 12 рыбаков спасли с отколовшейся льдины на Ладожском озере под Кировском рыбаки, Ленобласть, Ладожское озеро, аварийно-спасательная служба Ленобласти
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