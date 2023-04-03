Видео: 12 рыбаков спасли с отколовшейся льдины на Ладожском озере под Кировском

В Кировском районе Ленобласти спасатели сняли с дрейфующей льдины 12 рыбаков.
Инцидент произошел в акватории Ладожского озера в районе деревни Леднево. На месте работали дежурные смены поисково-спасательного отряда Шлиссельбурга.
По предварительным данным, медицинская помощь им не потребовалась.
Видео: аварийно-спасательная. служба Ленобласти.
Напомним, изначально сообщалось о пяти дрейфующих на льдине рыбаках. Сигнал дежурному поступил утром 3 апреля.
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