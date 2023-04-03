Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении потери противника составили до 75 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля и гаубица Д-30.

На Красно-Лиманском направлении уничтожено до 50 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один пикап и гаубица Д-30.

На Донецком направлении уничтожено до 285 украинских военнослужащих и наемников, один танк, три боевые машины пехоты, два бронетранспортера, одна боевая бронированная машина, восемь автомобилей, два пикапа, боевая машина РСЗО «Град», четыре гаубицы Д-30, а также два склада боеприпасов.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях общие потери противника за сутки составили до 45 украинских военнослужащих, два пикапа, гаубица Д-30, а также одна самоходная артиллерийская установка «Krab» польского производства.

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На Херсонском направлении за сутки уничтожено до 10 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также одна самоходная гаубица «Акация».

Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено десять реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Смерч». Кроме того, уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов.