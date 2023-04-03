Медведи начали просыпаться почти во всех районах Ленинградской области. Подробнее об этом зрителям ЛенТВ24 рассказал биолог Павел Глазков.

«Хочу успокоить телезрителей – медведь после пробуждения может еще целый месяц не есть. То есть жирового запаса достаточно еще на месяц», – рассказал Павел Глазков

Специалист сообщил, что бояться проснувшихся весной животных не стоит. Опасность представляют медведь-шатун, по какой-то причине пробудившийся еще зимой, то есть раньше времени, и медведица с медвежатами.

Встреча с последними опасна для человека, так как самка бросается на всех, кто приближается к детям. При этом медведицы со своим потомством выходят из спячки примерно на месяц позже самцов. Это связано с тем, что медведи могут навредить детенышам и съесть их.

Очередного пробудившегося от зимней спячки медведя заметили 2 апреля на дороге в Кингисеппском районе.