СК переквалифицировал дело об убийстве военкора Татарского на статью о теракте

Следственный комитет переквалифицировал уголовное дело об убийстве военкора Владлена Татарского на более тяжкую статью.

«Исходя из полученных результатов первоначальных следственных действий, уголовное дело о взрыве в кафе Санкт-Петербурга переквалифицировано на ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — говорится в сообщении.

Главной подозреваемой по этому уголовному делу стала Дарья Трепова. Сейчас с ней проводятся необходимые следственные действия. Она уже призналась, что принесла статуэтку с бомбой на встречу с Татарским.

Видео: СК РФ

Правоохранители полагают, что теракт планировался и был организован спецслужбами Украины.

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Напомним, взрыв в кафе на Университетской набережной в Санкт-Петербурге произошел вечером 2 апреля. В момент происшествия там проходила встреча с военкором Владленом Татарским. Он погиб, еще 32 человека пострадали.