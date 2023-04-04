Под Лугой провели спецоперацию по переносу гнезда аиста — фото

В минувшие выходные в деревне Сорочкино Лужского района Ленобласти прошла спецоперация по переносу гнезда аиста со старого дерева, которое должны были срубить во время капремонта дороги P-23.

Неравнодушные местные жители обратились за помощью в Охотнадзор. Специалисты с помощью спецтехники сняли с дерева гнездо весом более 100, расчистили и частично реконструировали его, после чего поставили на специально подготовленную опору и платформу на одном из дачных участков рядом с прежним местом.

Сейчас специалисты наблюдают за тем, как птицы обживаются на новом месте, пишет 47channel.