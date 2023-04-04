Путин: реальные зарплаты в 2023 году должны вырасти на 3–5%

Реальная зарплата в России в этом году должна увеличиться на 3–5%, сообщил российский лидер Владимир Путин во время общения с работниками завода «Тулажелдормаш».

«Реальные располагаемые доходы населения — они подросли чуть больше, где-то на 0,9%. Но в этом году мы ожидаем все-таки изменений в лучшую сторону», — сказал глава государства.

Путин уточнил, что реальная заработная плата по стране должна вырасти от 3% до 5%, а реальные располагаемые доходы населения — на 2-3%.

«Абсолютно задача номер один, чтобы доходы российских семей соответствовали современным требованиям и были бы достойными», — подчеркнул Путин.