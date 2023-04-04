Ушедший добровольцем журналист из Петербурга погиб в зоне СВО

Журналист из Петербурга Денис Семёнов погиб в зоне СВО, передаёт РИА Новости со ссылкой на его друзей.

Денис отправился в зону СВО добровольцем. Его последним боевым заданием было вынести тела павших товарищей.

«Так и погибли, он и ещё парнишка с позывным «Тайга». Это было вечером 30 марта. Мы узнали сразу, командир их группы волей случая (и отпуска) был у нас в гостях», — рассказала подруга журналиста Наталья Никифорова.

Она добавила, что трагедия произошла на Запорожском направлении. Выяснилось, что тела погибших были заминированы.

Мужчина был одним из авторов журнала «Вестник». Его похоронами будут заниматься родные из Новосибирска — мать и сестра.