Укусила за грудь: молодой петербурженке потребовались врачи после встречи со знакомой

В Красносельском районе молодую жительницу Санкт-Петербурга, находившуюся в гостях, за грудь укусила знакомая. Пострадавшая отправилась в больницу, откуда девушку отправили домой на восстановление.

В больницу 19-летнюю петербурженку из квартиры на проспекте Ветеранов госпитализировали 4 апреля около 21:00. Врачи диагностировали укушенные ссадины и гематомы правой груди.

Оказалось, что травмы девушка получила в результате конфликта со знакомой. Та набросилась на нее и укусила за молочную железу. Пострадавшая отпущена из больницы в удовлетворительном состоянии.