Электрички и автобусы в Ленобласти переходят на промежуточные и летние графики

Переход на промежуточный и летний графики позволит пассажирам своевременно и без препятствий добираться до садоводств

«Некоторые маршруты уже перешли на летний график, изменилось расписание, выделяются дополнительные подвижные составы. Комитет Ленинградской области по транспорту следит за изменениями и контролирует пассажиропоток на направлениях»,― прокомментировал председатель Комитета по транспорту Михаил Присяжнюк.

Для пригородных поездов переход на летний график начинается с последнего воскресенья мая. С предпоследней пятницы апреля до ввода летнего графика действует промежуточный график. При этом поезда «Ласточки» будут курсировать летнему графику уже с 29 апреля.

От Финляндского вокзала на время дачного сезона назначается дополнительно 30 пар поездов, на Выборгском направлении — 16 пар, Приозерском — 10 пар, Ириновском — 4 пары. От Балтийского вокзала дополнительно назначается 10 пар поездов, от Ладожского — 4,5 пары, от Витебского — 15,5, Московского — 4.

С 30 апреля начинается работа 3 сезонных смежных межрегиональных автобусных маршрутов: № 468 «СМ «Восход» — ст. метро «Улица Дыбенко»; № 515 «Садоводство «Сады» — ст. метро «Ломоносовская»; — 596К «д. Кобона — ст. метро «Улица Дыбенко».