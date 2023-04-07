Участвуйте в конкурсе «Лесной SvetoДзен» от бренда офисной бумаги SvetoCopy

Светогорский ЦБК с радостью сообщает о продолжении кампании «SvetoCopy. Добрые дела не только на бумаге» и о запуске интерактивной программы «SvetoДзен».

Стремление жить в гармонии с природой – важный шаг на пути к достижению внутреннего баланса. И вместе с Николаем Дроздовым команда Светогорского ЦБК привлекает внимание к заботливому и бережному использованию лесных ресурсов, благодаря которым люди возводят здания, обустраивают дома, занимаются спортом, получают знания и обмениваются информацией.

Такой подход остаётся неизменным при производстве бумаги SvetoCopy уже более 25 лет. Поэтому на лесных арендах Светогорского ЦБК, как и раньше, высаживают 3 сеянца взамен одного вырубленного дерева, заботятся о растениях и животных.

Подробнее об этом вы узнаете на сайте программы

Помимо этого, спешим сообщить, что с 3 по 30 апреля в сообществе SvetoCopy ВКонтакте пройдет конкурс «Лесной SvetoДзен»!

Для участия:

— вступайте в наше сообщество SvetoCopy;

— с 3 по 30 апреля отвечайте на вопросы конкурсных постов — они будут публиковаться два раза в неделю, для ответа на каждый вопрос дается три дня;

— ждите результатов: розыгрыш дзен-мерча будет проводиться в конце каждой недели, а обладателя ноутбука определят 3 мая среди всех правильно ответивших!

Присоединиться можно на любом этапе, а выиграть приз — даже за один правильный ответ. Но чем больше правильных ответов, тем выше шанс. Полные правила участия можно прочитать здесь

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НПАО «Светогорский ЦБК»

ИНН 4704012472

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