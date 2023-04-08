Топ-7 лучших российских полнометражных мультиков по версии ivbg

Ежегодно весной отмечается День российской анимации, который проходит 8 апреля. Считается, что свои истоки праздник взял с даты первого публичного показа кукольного мультфильма «Прекрасная Люканида, или Борьба рогачей с усачами» в 1912 году. Тогда это представляло собой новое небольшое ответвление в творчестве. Сейчас же российская анимация — это целая быстроразвивающаяся отрасль индустрии развлечений. В августе 2022 года День российской анимации по указу Владимира Путина стал официальным праздником в РФ. Редакция ivbg составила подборку из семи лучших отечественных мультфильмов, которые вышли за последние 20 лет.

Карлик Нос (2003)

Алеша Попович и Тугарин Змей (2004)

Режиссер: Константин Бронзит

В главных ролях: Олег Куликович, Анатолий Петров, Лия Медведева, Дмитрий Высоцкий, Наталья Данилова

Жанр: мелодрама, фэнтези, мюзикл, приключения, комедия, семейный

Возрастные ограничения: 12+

Длительность: 79 минут

В мультфильме идёт пересказ старинной былины о богатыре в современной интерпретации. В простой семье крестьян родился мальчик, которого нарекли Алёшей. Рос он не по дням, а по часам, превратившись в недюжинного богатыря. К этому времени на Руси случилась беда — подступила к Ростову вражеская орда во главе с Тугариным Змеем. Главный герой не смог уберечь жителей от выплаты дани. Для восстановления доброго имени, возвращении золота и изгнания неприятеля с русской земли Алёша Попович отправляется в путешествие. В пути его поддержкой и опорой стали близкие люди и не только — дядька Тихон, девушка Любава, её бабушка и говорящий конь Юлий. Весёлая анимационная картина с забавными выходками героев дала старт многолетней франшизе о приключениях богатырей. Князь Владимир (2004)

Режиссер: Юрий Кулаков

В главных ролях: Сергей Безруков, Александр Баринов, Томас Шлеккер и другие

Жанр: фэнтези, боевик, драма, триллер, история

Длительность: 78 минут Мультфильм повествует историю прихода к власти князя Владимира — Князь Красное Солнышко, его борьбу с предателем Кривжей и печенегами. В сюжет попадает период принятия христианства на Руси с последующим крещением государства. На фоне всех этих исторических событий и удивительных приключений крепнет настоящая дружба и рождается первая любовь — Владимира и его византийской жены Анны.

Звёздные собаки: Белка и Стрелка (2010)

Режиссер: Святослав Ушаков, Инна Евланникова

В главных ролях: Анна Большова, Елена Яковлева, Евгений Миронов и другие

Жанр: семейный, приключения, комедия

Длительность: 88 минут Сюжет мультфильма повествует о событиях в Москве 1960 года, когда между Советским Союзом и США идут соревнования в области космических достижений. Учёные СССР занимаются подготовкой к первому полёту человека в космос, запуская на испытаниях в космическое пространство собак. Но их преследуют неудачи: большинство четвероногих друзей человека не возвращаются на Землю. В тот период цирковая собака Белка после неудачного исполнения номера оказывается на улице, где встречает бродягу Стрелку с другом крысой по имени Веня. По воли случая они оказываются в Центре подготовки космонавтов. Теперь собаки настроены полететь в космос и вернуться обратно. На это у каждой из них есть свои причины. Картина стала первой российской полнометражной анимацией с возможностью просмотра в формате 3D. Мультик вышел в более чем 160 странах мира и был переведён на 45 языков.

Иван царевич и Серый волк (2011)

Режиссер: Владимир Торопчин

В главных ролях: Никита Ефремов, Татьяна Бунина, Артур Смольянинов, Иван Охлобыстин и другие

Жанр: семейный, приключения, комедия, фэнтези

Длительность: 86 минут

Смешная и захватывающая сказка, где задействованы известные с детства герои: Василиса Премудрая, Иван Царевич, Серый Волк, Баба Яга, Ученый Кот и другие. История растянулась на несколько частей. Пятую выпустили в 2022-ом. Но вернемся к первой: жила-была царская дочь Василиса, которая была и красива, и умна, но замуж выходить не хотела, а планировала получить второе образование. Тогда царь решил выдать её замуж за первого встречного, коим оказался Иван из соседнего царства. Но не всё так просто — сначала новоиспеченному жениху следует пройти сказочное испытание. Вот и отправился юный молодец со своим помощником Серым Волком в путешествие по Тридевятому царству.

Снежная королева (2013)

Режиссер: Максим Свешников, Владлен Барбэ

В главных ролях: Рамиля Искандер, Иван Охлобыстин, Нюша Шурочкина, Юрий Стоянов и другие

Жанр: фэнтези, приключения, семейный

Длительность: 76 минут

В мультфильме речь пойдёт о всем известной сказке Андерсена, где смелая Герда отправляется на опасные поиски своего брата Кая, похищенным Снежной Королевой. Но есть и различия: на экране появляются новые герои, отсутствующие в оригинале, а также переосмысленные образы Герды и Снежной Королевы. Преодолевая все сложности и преграды на пути к поискам брата главная героиня обретает веру в себя и находит поддержку в лице новых друзей.

Финник (2022)

Режиссер: Денис Чернов

В главных ролях: Андрей Лёвин, Борис Дергачев, Александр Гудков, Михаил Хрусталёв и другие

Жанр: фэнтези, приключения, семейный

Длительность: 85 минут

История разворачивается в доме, куда переехала семья тринадцатилетней Кристины. Пока родители заняты театральной деятельностью в новом городе, девочка исследует жильё и обнаруживает незарегистрированного жильца — домового Финика. Добрый, но недовольный вторжением в своё пространство местный житель, решает проучить юную особу. Но проворная Кристина завладевает клочком его шерсти и обретает способность видеть Финника и других домовых. В это же время в городе происходят пугающие события, которые сплочают девочку и домового в одну команду с целью разобраться в происходящем и побороть зло, приникшее в городок.