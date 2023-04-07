Жителям Петербурга и Ленобласти рассказали, как помочь попавшим в беду тюленям и нерпам

С наступлением весны и усилением ветра в Ленобласти и Петербурге возникла угроза отрыва детенышей тюленей и нерп от кормящих самок.

Специалисты рассказали, как вести себя с щенками, если им требуется помощь. Ни в коем случае нельзя трогать животных или сталкивать в воду, это может быть опасно как для человека, так и для ослабленных животных. Определить, что детеныш нуждается в помощи, можно по следующим признакам: детеныш находится на берегу в один; у него видна шея, складки кожи, он истощен; детеныш кричит и не прячется от людей; видны раны и травмы. Об этом рассказали в пресс-службе Водоканала Петербурга.

Помочь малышу могут только специалисты, поэтому не приближайтесь к щенку и не выдавайте своего присутствия. Лучше всего будет позвонить на горячую линию фонда друзей балтийской нерпы (812) 699-23-99.