Ленобласть продолжит развивать внешние связи

В правительстве Ленобласти состоялась коллегия комитета по внешним связям.

Ключевой темой стали приоритеты и стратегические задачи новой концепции внешней политики РФ, утвержденной указом президента. Вице-губернатор по внутренней политике Анна Данилюк представила основные направления развития международных связей Ленобласти на региональном и муниципальном уровнях в 2022 году и задачи на 2023 год.

«Область всегда была и остается открытой для сотрудничества со всеми странами. Уверена, что следует уделять большее внимание межрегиональному и межмуниципальному сотрудничеству по линии ЕАЭС, БРИКС, ШОС. При этом, необходимо продолжить работу по переформатированию внешнеэкономических связей, осуществлять поиск новых контактов для достижения целевого уровня социально-экономического развития Ленинградской области», — отметила Анна Данилюк.

Она уверена, что международные связи 47 региона должны развиваться в русле взаимовыгодного и равноправного сотрудничества с конструктивно настроенными зарубежными партнерами и их объединениями.