Мужчина сгорел в квартире в Выборгском районе

Сообщение о пожаре в экстренные службы поступило 7 апреля в 22:46. Горели 17 квадратных метров квартиры дома в Каменногорске Выборгского района.

На ликвидацию пожара потребовалось чуть более получаса. С огнем боролись дежурные смены 108-й и 152-й пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области.

После ликвидации открытого огня в помещении обнаружили обгоревшие человеческие останки.