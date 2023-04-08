Мужчина сгорел в квартире в Выборгском районе

Автор: Сергей Агутин
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Сообщение о пожаре в экстренные службы поступило 7 апреля в 22:46. Горели 17 квадратных метров квартиры дома в Каменногорске Выборгского района.

На ликвидацию пожара потребовалось чуть более получаса. С огнем боролись дежурные смены 108-й и 152-й пожарных частей противопожарной службы Ленинградской области.

После ликвидации открытого огня в помещении обнаружили обгоревшие человеческие останки.

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19.11.2022 1096
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