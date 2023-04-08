В МЧС перечислили запреты при пользовании электросамокатами

В частности, нельзя ездить в дождь, возить пассажиров и менять режим зарядки, установленный производителем, передает «РИА Новости».

«Запрещено: нарушать режим зарядки, установленный заводом-производителем; самостоятельно передвигаться детям до 14 лет; брать с собой пассажиров и кататься с детьми без установки детского сиденья или подножки; разбирать и модернизировать самокат самостоятельно; ездить в дождь», – заявила пресс-служба ведомства

В МЧС рекомендуют всегда надевать защитный шлем и следить за исправностью самоката во избежание короткого замыкания. В 2022 году из-за неисправности зарядных устройств и самих самокатов произошло почти два десятка возгораний, сообщила пресс-служба.

По новым правилам дорожного движения электросамокаты и другие средства индивидуальной мобильности (СИМ) признаны транспортными средствами, поэтому в отношении них вводятся определенные ограничения. Среди новых ограничений: максимальная допустимая скорость составляет 25 км/ч; запрещено движение по автомагистралям, в том числе по обочине; пешеход всегда имеет приоритет перед СИМ при совместном движении. Кроме того, закреплен штраф за нарушение правила «один самокат – один человек».