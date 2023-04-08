Вильфанд прогнозирует аномально теплую весну в центральной России

В центральную часть европейской России придет майская погода, к середине следующей недели потеплеет до 18 °C. Об этом рассказал РИА «Новости» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Если говорить о центре европейской России, то и в выходные, и на следующей неделе погода будет определяться только антициклональной циркуляцией. Это значит, что она будет просто замечательной: температура будет опережать свое развитие. Если еще в выходные температурный фон будет больше соответствовать третьей декаде апреля, то к середине следующей недели это будет по-настоящему майская погода», – сообщил Роман Вильфанд

По словам специалиста, 9-10 апреля температура поднимется до 13-15 °C. С 11 по 14 апреля ожидается 13-18 °C. Как пояснил синоптик, такое потепление связано с тем, что формировать температуру в теплом секторе антициклона будет не только солнце, но и теплый воздух.

В то же время на Урале и в Сибири ожидается резкое понижение температуры. В Якутию и на Таймыр вернутся морозы до -30 °C. В Ямало-Ненецком автономном округе ожидаются морозы до -33 °C, в Ханты-Мансийском автономном округе – до -26 °C. В Томской, Кемеровской областях температура опустится до -19 °C, в Алтайском крае – до -11°C. В Иркутской области – до -23 °C.