Самым теплым днем в Петербурге с начала 2023 года стало 8 апреля

По словам специалиста центра «Фобос» Михаила Леуса, первая неделя апреля в Санкт-Петербурге холоднее климатической нормы более чем на один градус. В полдень 8 апреля столбики термометров на городской метеостанции поднялись до отметки +10,7 °C, что на 0,1 °C выше, чем было у прежнего лидера 2023 года, 7 апреля.

«При этом в течение ближайших 2–3 часов температура продолжит повышаться, и точное значение максимума сегодняшней субботы станет известно после 21 часа, кода будут сняты показания с максимальных термометров», – сообщил Михаил Леус

По словам специалиста, первая неделя апреля в Санкт-Петербурге оказалась холоднее климатической нормы более чем на один градус. Однако в ближайшие дни природа исправит этот недостаток: ожидается преобладание солнечной и сухой погоды.

«В ближайшие две ночи сохранятся слабые заморозки, до 0…-2 градусов, а днем воздух будет прогреваться до +12…+14 градусов. В среду и четверг Северная столица уйдет от ночных заморозков, температура не будет опускаться ниже +2…+4 градусов, а днем потепление достигнет максимума, столбики термометров поднимутся до +15…+17 градусов», – отметил Михаил Леус

Синоптик добавил, что по предварительному прогнозу, теплее нормы в Санкт-Петербурге будет и в следующие выходные.