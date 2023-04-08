Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ – данные на 8 апреля

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации.

На Купянском направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии «Западной» группировки войск поражены подразделения ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка, Синьковка, Песчаное Харьковской области и Стельмаховка Луганской народной республики. Уничтожено более 30-ти украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Красно-Лиманском направлении ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск (сил) «Центр» нанесено поражение подразделениям противника в районах населенных пунктов Невское Луганской народной республики и Ямполовка Донецкой народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 80-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также гаубица Д-20.

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений «Южной» группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за прошедшие сутки уничтожено до 370-ти украинских военнослужащих и наёмников, три боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Угледар, Камышеваха Донецкой народной республики, Юрковка и Щербаки Запорожской области. Потери противника на данных направлениях составили до 55-ти украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Акация».

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 92-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 114-ти районах.

Кроме того, уничтожены три склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районах населенных пунктов Константиновка Донецкой народной республики, Берислав Херсонской области и Орехов Запорожской области. Средствами противовоздушной обороны за сутки перехвачено семь реактивных снарядов системы залпового огня «HIMARS».

Также уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Стельмаховка, Лисичанск Луганской народной республики, Егоровка Донецкой народной республики, Михайловка Николаевской области и Заветное Херсонской области.