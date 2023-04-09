В Новгородской области из-за разлива реки Волхов затопило несколько населенных пунктов

В Новгородской области из-за таяния льда разлилась река Волхов, в результате чего несколько населенных пунктов оказались затопленными.
Местные винят в этом сотрудников Волховской ГЭС в Ленобласти. По их словам, если открыть плотину в Волхове Ленобласти, вода уйдет, однако вопросом пока никто не занимается. Об этом сообщает паблик «Мэш на Мойке».
Фото: vk.com/spb_today/Михаил Григорьев
В Волхове подтоплений нет, специалисты мониторят ситуацию круглосуточно. Глава администрации Волховского района Алексей Брицун заверил, если понадобятся ледовзрывные работы, то их проведут.
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