Актриса дубляжа Елена Шульман погибла в ДТП в Петербурге

Актриса дубляжа Елена Шульман скончалась сегодня рано утром после ДТП в Петербурге.

В комтрансе Петербурга рассказали подробности: женщина обходила людей, стоявших на остановке. Она вышла на дорогу перед подъезжающим троллейбусом. Водитель применил торможение, но ему не удалось избежать аварии. Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами, но спасти ее врачам не удалось.

Елена Шульман озвучила порядка 650 проектов. Ее голосом в России говорят Мэри Джейн из фильма «Человек-паук» (2002), рыбка Дори из мультфильма «В поисках Немо» (2003), Вивьен Нимуэ их ленты «Хеллбой» (2019) и другие.