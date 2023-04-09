Актриса дубляжа Елена Шульман погибла в ДТП в Петербурге

Автор: Гузель Галимова
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Актриса дубляжа Елена Шульман скончалась сегодня рано утром после ДТП в Петербурге.

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Автор фото: vk.com/dubbingofficial

В комтрансе Петербурга рассказали подробности: женщина обходила людей, стоявших на остановке. Она вышла на дорогу перед подъезжающим троллейбусом. Водитель применил торможение, но ему не удалось избежать аварии. Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами, но спасти ее врачам не удалось.

Елена Шульман озвучила порядка 650 проектов. Ее голосом в России говорят Мэри Джейн из фильма «Человек-паук» (2002), рыбка Дори из мультфильма «В поисках Немо» (2003), Вивьен Нимуэ их ленты «Хеллбой» (2019) и другие.

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