Ранили из оружия, загнали и добили: в Токсовском парке жестоко убили молодого кабана

Утром 8 апреля в канаве в природном парке «Токсовский» во Всеволожском районе Ленобласти нашли труп годовалого кабана.

Специалисты установили, что годовалого кабана сначала ранили из травматического оружия, а потом его загнали в канаву собаками. Бедняга не сумел выбраться оттуда, поэтому там его добили. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции особо охраняемых территорий Ленинградской области.

«Данная жестокость не имеет оправданий и неприемлема по отношению к живым существам», – прокомментировали в дирекции.

Труп кабана передали специалистам для отбора проб и утилизации.

Нарушителя сейчас разыскивают. Всех, кто располагает информацией о происшествии, просят позвонить по телефону горячей линии Дирекцию ООПТ ЛО: +7 (921) 636-69-39, или отправить письмо по адресу электронной почты: [email protected]