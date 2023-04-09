Ранили из оружия, загнали и добили: в Токсовском парке жестоко убили молодого кабана

Автор: Гузель Галимова
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Утром 8 апреля в канаве в природном парке «Токсовский» во Всеволожском районе Ленобласти нашли труп годовалого кабана.

Специалисты установили, что годовалого кабана сначала ранили из травматического оружия, а потом его загнали в канаву собаками. Бедняга не сумел выбраться оттуда, поэтому там его добили. Об этом сообщили в пресс-службе Дирекции особо охраняемых территорий Ленинградской области.

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Фото: ЛОГКУ «Дирекция ООПТ Ленинградской области»
«Данная жестокость не имеет оправданий и неприемлема по отношению к живым существам», – прокомментировали в дирекции.

Труп кабана передали специалистам для отбора проб и утилизации.

Нарушителя сейчас разыскивают. Всех, кто располагает информацией о происшествии, просят позвонить по телефону горячей линии Дирекцию ООПТ ЛО: +7 (921) 636-69-39, или отправить письмо по адресу электронной почты: [email protected]

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04.04.2023 153
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