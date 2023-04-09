Легковушка протаранила столб на трассе под Кингисеппом, есть погибший

Автор: Гузель Галимова
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Смертельное ДТП произошло утром 9. апреля на 129-м километре трассы А-180 «Нарва» в Кингисеппском районе Ленобласти.

Водитель легковушки Renault Logan въехал в опору линии электропередачи. По предварительным данным, он двигался со скоростью, которая не обеспечила возможность постоянного контроля за движением.

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Фото: пресс-служба прокуратуры Ленобласти

В результате аварии один человек погиб, еще один получил травмы. Прокуратура начала проверку.

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