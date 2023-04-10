В Ленобласти за неделю поженились 134 пары

За прошедшую неделю в Ленинградской области официально оформили свои отношения 134 пары, сообщили в ЗАГСе.

«Поздравляем с замечательным событием! Пусть ваша семейная жизнь будет наполнена теплом и нежностью! Любви и счастья на долгие годы!» — пожелали представители ЗАГС новым семьям.

Напомним, что в Ленобласти идет прием заявлений на регистрацию браков в День семьи, любви и верности.