В Ленобласти за неделю поженились 134 пары

Автор: Гузель Галимова
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За прошедшую неделю в Ленинградской области официально оформили свои отношения 134 пары, сообщили в ЗАГСе.

«Поздравляем с замечательным событием! Пусть ваша семейная жизнь будет наполнена теплом и нежностью! Любви и счастья на долгие годы!» — пожелали представители ЗАГС новым семьям.

Напомним, что в Ленобласти идет прием заявлений на регистрацию браков в День семьи, любви и верности.

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06.04.2023 232
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