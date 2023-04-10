Петербуржец нашел разбросанные части тела возле ж/д станции

Житель Санкт-Петербурга 8 апреля нашел разбросанные части тела возле железнодорожной станции «Сортировочная». Об этом сообщают «Известия».
Мужчина шел со станции «Обухово» и увидел человеческую ступню. Затем он обнаружил еще две половины черепа.
Установлено, что эти части тела принадлежали 50-летнему местному жителю. Он погиб еще в начале марта.
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19.08.2022 2141