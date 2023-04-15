«Титаник»: как «непотопляемый» корабль пошёл ко дну?

Столкновение произошло в 23:40 — айсберг задел правый борт парохода. Из-за удара в обшивке образовалось шесть пробоин общей длиной примерно в 90 метров. В результате соприкосновения с айсбергом пять смежных носовых отсеков оказались повреждены: форпик, три грузовых отсека и шестая котельная. Повреждения, но незначительные, коснулись и шестого отсека — пятой котельной. Система непотопляемости была рассчитана только на четыре остека с пробоинами, в связи с этим носовая часть судна начала постепенно уходить под воду.

15 апреля в 00:00 конструктор Томас Эндрюс, узнав о происходящем и осмотрев лайнер, сообщил, что корабль продержится на плаву не более полутора часов, после чего потонет.

Подготовка к эвакуации

С 00:05 до 00:40 проходила подготовка к эвакуации. Задействованные в ней матросы не понимали критичность ситуации, поэтому действовали неспешно. Несмотря на то, что на судне имелось расписание по тревогам, где регламентировались действия и места нахождения членов экипажа при ЧС, никто его полностью заранее не изучил, поэтому процесс подготовки к эвакуации проходил ещё медленнее. Сама команда только единожды проходила тренировочную эвакуацию со спуском шлюпок, которая прошла в облегчённой форме. То есть на момент катастрофы на корабле была неподготовленная к бедствию команда, прослеживалось отсутствие порядка действий и имела место неразбериха на палубе — некоторые пассажиры интересовались остановкой на корабле. Всё это привело к плохо организованной эвакуации.

Так как на «Титанике» не было системы оповещения, стюардам всех классов было приказано позаботится, чтобы пассажиры тепло оделись и проходили на шлюпочные палубы вместе со спасательными жилетами. Тем пришлось ходить по каютам и будить спящих людей. Стюардам первого класса в количественном плане было проще — за ними закреплялось всего несколько кают. За коллегами второго и третьего классов было прикреплено больше пассажиров, поэтому они входили в помещение и в приказном порядке требовали надеть спасательные жилеты, чаще всего не поясняя причин. Это привело к тому, что пассажиры третьего класса, не понимая сути происходящего, слонялись по коридорам нижних палуб в поисках выхода. Незнание иностранных языков для многих сыграло роковую шутку.

Сигналы бедствия

Все два часа с момента катастрофы радисты посылали сигналы бедствия: в 00:15 последовал первый, в 01:45 — последний. Капитан освободил их от обязанностей за несколько минут до ухода корабля под воду. В некоторых источниках упоминается, что «Титаник» стал первым кораблем, который послал сигнал SOS по радио, но это не так. За несколько лет до трагедии подобным сигналом пользовались другие судна, столкнувшиеся с опасностью. Также имела место паранормальная легенда о повторяющемся каждые шесть SOS-сигнале с «Титаника», что специалисты разных областей называют ещё одним мифом.

Тревожные звоночки были приняты несколькими кораблями, но все они находились далеко от места бедствия. Ближайший — «Калифорниэн» не отзывался на призывы о помощи. В 00:25 координаты получили на пассажирском пароходе «Карпатия», которое находилось в 58 милях (чуть больше 93 километров — прим.ред.) от «Титаника». Судно немедленно отправилось на помощь. Отключив отопление и горячую воду «Карпатия» смогла развить скорость, превышающую максимально доступную для это вида парохода.

Эвакуация и возникшие сложности

Во избежание паники члены экипажа сообщали людям, что эвакуация проводится в мерах предосторожности. Первые пассажиры оказались в шлюпке № 7 около 00:20. Через 25 минут её спустили на воду, где было занято 28 мест из 65 возможных. За час были эвакуированы около 180 человек в полупустых шлюпках. Это произошло из-за того, что приказ о посадке женщин и детей был понят помощниками капитана по-разному. Второй помощник Чарльз Лайтоллер воспринял его буквально и отгонял мужчин, полагая, что после спуска на воду в спасательные плавсредства подсядут женщины и дети с нижних палуб. Однако входные порты в бортах судна были закрыты, а успевшие сесть в шлюпку люди пытались скорее отгрести от тонущего корабля, боясь возникновения воронки. Первый помощник капитанка Уильям Мёрдок на оставшиеся места пускал представителей сильного пола, но не заполнял шлюпки полностью, сомневаясь в грузоподъемности спасательного плавсредства. Ситуацию с темпами эвакуации усугубляло нежелание женщин расставиться с мужьями, неуверенность в безболезненном спуске шлюпок в воду (опускали рывками из-за прилипания невысохших свежеокрашенных канатов к блокам — прим.ред.) и привередливость в выборе шлюпок. Также многие полагали, что оставаться на «Титанике» безопаснее.

В 1:20 вода стала затоплять полубак (возвышение корпуса над верхней палубой в носа корабля — прим.ред), что послужило причиной начала паники. Эвакуация последовала быстрее. Последняя шлюпка оказалась на поверхности океана в районе 02:05.

Уход под воду

В 02:10 вода начала поглощать шлюпочную палубу и капитанский мостик. Оставшиеся на борту люди устремились в сторону кормы, что привело к росту дифферента. В 2:15 обрушилась ближайшая к носу лайнера дымовая труба. Ещё минуту после этого проработала электроэнергия на судне. Около 02:15 лайнер резко накренился носом, а затем поддался вперед, а результате чего по палубам прошлась мощная волна, смыв многих людей за борт. В 02:18 корабль разломился на две части: носовая сразу пошла ко дну, а корма затонула через две минуты, заполнившись водой. 15 апреля 1912 года в 02:20 «непотопляемый» пассажирский лайнер скрылся в глубинах Атлантического океана.

Люди, кто сумел выплыть, погибли от переохлаждения, поскольку температура воды не превышала минус два градуса.

Спасение выживших

В районе четырех утра на место трагедии прибыл пароход «Карпатия». Команда пришедшего на помощь судна запустила белые сигнальные огни, но в первые минуты вокруг стояла тишина. В какой-то момент в стороне замерцал зелёный свет, а несколько минут спустя к кораблю подплыли спасательные шлюпки. Капитан «Карпатии» рассчитывал принять на судно около двух тысяч человек, но на борт поднялись 712 человек: 394 женщин и детей, 129 мужчин и 189 членов экипажа «Титаника». Команда подоспевшего на помощь судна сработала быстро и слаженно, поднимая пассажиров на палубу. Пострадавших сразу переодели и отправили в столовую отогреваться горячими бульонами. Пассажиры «Карпатии» делились с выжившими одеждой и уступали свои каюты.

С восходом солнца люди смогли увидеть место крушения. Оно было усеяно обломками затонувшего кораблями и трупами окоченевших пассажиров в спасательных жилетах. Когда стало ясно, что признаков жизни на море больше нет, «Карпатия» вместе с выжившими на борту отправилась в сторону Нью-Йорка. Перед отправлением в главном салоне судна состоялась церковная служба, где пассажиры и команды обоих лайнеров помянули молитвой погибших и поблагодарили Бога за спасённых.

На дорогу до точки назначения ушло три дня. Погода была плохая. Стелющийся туман и дожди не способствовали видимости. Проходилось в таких условиях маневрировать между айсбергами. За время плавания «Карпатия» передала сообщение о случившемся, а на суше появились слухи, что буксируют «Титаник». В поисках истины люди осаждали офисы компании «Уайт Стар Лайн». Встречать корабль пришли более 40 тысяч людей.

Первичный список погибших и пропавших без вести огласили 17 апреля, окончательный появился 22 числа.