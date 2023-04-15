«Титаник»: как «непотопляемый» корабль пошёл ко дну?

Более ста лет назад после столкновения с айсбергом затонул известный во всем мире лайнер «Титаник». Трагедия, которая нашла отражение в знаменитом одноименном фильме, случилась в ночь с 14 на 15 апреля 1912 года. На борту крупнейшего пассажирского судна находилось около 2 225 человек, из которых, по различным данным, погибло от 1 400 до 1 517 человек. Согласно официальной информации, смертельного исхода в ту ночь смогли избежать 60% пассажиров первого класса, 44% — второго и 25% — третьего класса.
Что собой представлял «Титаник»?
«Титаник» являлся вторым их трёх пассажирских пароходов-близнецов, созданных британской компанией White Star Line. Строительно лайнера началось на верфи в ирландском городе Белфасте в 1909 году и обошлось примерно в семь с половиной миллионов долларов. На воду его спустили 31 мая 1911-го. Ко 2 апреля 1912 года пассажирский корабль завершил ходовые испытания. На момент ввода в эксплуатацию «Титаник» являлся самым большим судном в мире. Он отличался от первого парохода доработанными недостатками в конструкции, которые выявили в процессе использования «Олимпика». С длиной в 260 метров, а шириной в 28, водоизмещение лайнера составляло 52 тысячи тонн. Пространство от ватерлинии до палубы со шлюпками, коих было 20 штук с возможностью размещения около 1200 человек, соответствовало 19 метрам. А расстояние от киля до верхушки трубы составляло 55 метров. Крупнейшее пассажирское судно начала XX века высотой с одиннадцатиэтажку имело максимальный разгон до 42 километров в час.
На его борту располагалось 762 каюты на 2 566 пассажиров, которые делились на три класса. В «Титанике» нашли отражение все актуальные интерьерные идеи начала 20-го столетия: от викторианской классики до современного модерна. Для представителей первого класса организовали 370 кают на палубах от A до Е в центральной части судна, чтобы максимально избавить пассажиров от возможных побочных эффектов при плавании. Дорогостоящие помещения для элиты были разными: кто-то мог позволить себе номер из трёх комнат, другие довольствовались одноместными люксами. Первый класс предлагал гостям зал для игры в сквош, который можно было использовать для игры в теннис, плавательный бассейн, комплекс турецких бань, массажные кабинеты, электрованну (прототип солярия — прим.ред.) и другое.
Для второго класса было оборудовано 162 номера с общими ванными комнатами, рассчитанных на 510 спальных мест. В большинстве своём они представляли каюты с двухъярусными койками на двух или четырех человек. Но существовали и одноместные номера, которые приобретались по спеццене. Для третьего класса предполагалось 84 каюты с двумя двухъярусными кроватями и раковиной со свежей водой. На несколько номеров полагался один туалет, также имел место общий обеденный зал. Пассажиры третьего класса на палубах E и F были отделены от первого и второго класса воротами, расположенными в разных частях судна.
До трагического происшествия судно считалось непотопляемым. Впервые это высказывание появилось в журнале Shipbuilder. В целях безопасности корабль оснастили двойным дном с разделением стального корпуса парохода на 16 водонепроницаемых отсеков. Главный конструктор лайнера ирландский судостроитель Томас Эндрюс утверждал, что при заполнении водой четырех из отсеков, судно продолжит свой путь. Он погиб вместе с большинством пассажиров корабля в ту злополучную ночь.
Кто находился на борту в первом и единственном плавании «Титаника»?
На корабле Атлантический океан пересекало свыше 2 200 человек. Среди них более 1 300 пассажиров, где больше 300 человек из первого класса, почти три сотни со второго и более 700 из третьего (в разных источниках информация рознится, поэтому приведены примерные числа — прим.ред.). На лайнере независимо друг от друга играли два оркестра. Первый состоял из пяти человек, второй — струнное трио. Все музыканты являлись пассажирами второго класса.
Экипаж корабля находился под командованием капитана Эдварда Джона Смита и насчитывал от 885 до 908 членов экипажа. Среди них более 60 человек входили в состав палубной команды, свыше 300 — в состав машинной и более 500 обслуживали пассажиров на борту. Под предводительством главного конструктора «Титаника» Томаса Эндрюса на борту находилась наблюдательная группа в составе девяти человек из «Харланд энд Вольф», которая должна была устранять мелкие неполадки в системах парохода в плаваньи и фиксировать данные о возможных улучшениях корабля в будущем.
Хронология событий трагедии на «Титанике»
Отплытие
Посадка на лайнер началась в 9:30 утра 10 апреля 1912 года. В полдень «Титаник» отправился в плаванье по маршруту Саутгемптон (Великобритания) — Нью-Йорк (США) с остановками в Шербуре (Франция) и Куинстауне (Ирландия). Проблемы начались ещё на выходе из порта: «Титаник» чуть не столкнулся с пришвартованным пароходом «Нью-Йорк», когда у последнего лопнули тросы, корма судна стала приближаться к «Титанику». Пароходам удалось разойтись в нескольких десятках сантиметров, но это вызвало часовую задержку в пути.
Погодные условия
Первые четыре дня плаванья погода стояла хорошая для этого времени года, а море — спокойным. В воскресенье утром, 14 апреля 1912 года, шёл мелкий дождь и задувал западный ветер до семи метров в секунду. Лайнер двигался с максимальной скорость в 42 километра в час. К 12 часам дня погода наладилась, но похолодало. Температура воздуха составляла шесть градусов.
Оповещения об айсбергах
В первой половине дня судна «Карония», «Ноордам» и «Балтик» сообщили о наличии айсбергов на пути следования лайнера. Все сообщения были получены капитаном. Во избежание встречи с ледниками Смит рассчитал новый маршрут, по которому корабль продолжил плавание.
В 13:45 на «Титаник» поступило новое предупреждение о двух больших айсбергах в районе следования от немецкого судна «Америка». Его не передали капитану. Причины остались невыясненными, но согласно одной из версий, радисты были заняты устранением неисправности в оборудовании. Следующее предостережение, недошедшее до мостика, пришло вечером в половину восьмого с парохода «Калифорниэн», где сообщалось о большом скоплении льда и множестве крупных айсбергов. В 21:20 капитан отправился на ужин, покинув мостик.
Через три часа, в 22:30, поступило последнее предупреждение, в котором радист «Калифорниэн» пытался передать координаты опасной зоны вблизи «Титаника». Специалист по радиообмену, занимавшийся отправкой личных телеграм пассажиров, прервал коллегу раньше, чем тот успел доложить обстановку: «Заткнись! Я работаю. У меня связь с мысом Рейс». В это же время «Титаник» разошёлся с пароходом встречного курса «Раппаханнок», откуда с помощью азбуки Морзе передали о недавнем прохождении ледяного поля и нескольких айсбергов. С «Титаника» пришёл ответ, что сообщение принято, но мер дополнительной безопасности не последовало: количество дозорных осталось то же, быстрота движения судна не изменилась — корабль шёл на предельной скорости. К тому моменту температура воздуха составляла ноль градусов. На море установился полный штиль.
Столкновение
В начале двенадцатого многие пассажиры отправились спать. На мостик затупил первый помощник капитана Уильям Мёрдок. Стояла безлунная ночь, температура достигла отметки в минус один градус. Корабль двигался со скоростью в 41,7 километр в час. На дежурстве стояли двое вперёдсмотрящих — Фредерик Флит и Реджинальд Ли. Видимость составляла около шести километров. Все члены экипажа были предупреждены о ледовой опасности.
В 23:39 Флит заметил перед кораблём примерно в 600 метрах очертания айсберга. Трижды ударив в колокол в целях оповещения о препятствии прямо по курсу, он доложил по телефону о происходящем на мостик. Уильям Мэрдок дал команду рулевому совершить поворот штурвала максимально влево, а сам зафиксировал рукоятки машинных штурвалов в положение «Стоп». Лайнер продолжил по инерции двигаться вперёд.
Столкновение произошло в 23:40 — айсберг задел правый борт парохода. Из-за удара в обшивке образовалось шесть пробоин общей длиной примерно в 90 метров. В результате соприкосновения с айсбергом пять смежных носовых отсеков оказались повреждены: форпик, три грузовых отсека и шестая котельная. Повреждения, но незначительные, коснулись и шестого отсека — пятой котельной. Система непотопляемости была рассчитана только на четыре остека с пробоинами, в связи с этим носовая часть судна начала постепенно уходить под воду.
15 апреля в 00:00 конструктор Томас Эндрюс, узнав о происходящем и осмотрев лайнер, сообщил, что корабль продержится на плаву не более полутора часов, после чего потонет.
Подготовка к эвакуации
С 00:05 до 00:40 проходила подготовка к эвакуации. Задействованные в ней матросы не понимали критичность ситуации, поэтому действовали неспешно. Несмотря на то, что на судне имелось расписание по тревогам, где регламентировались действия и места нахождения членов экипажа при ЧС, никто его полностью заранее не изучил, поэтому процесс подготовки к эвакуации проходил ещё медленнее. Сама команда только единожды проходила тренировочную эвакуацию со спуском шлюпок, которая прошла в облегчённой форме. То есть на момент катастрофы на корабле была неподготовленная к бедствию команда, прослеживалось отсутствие порядка действий и имела место неразбериха на палубе — некоторые пассажиры интересовались остановкой на корабле. Всё это привело к плохо организованной эвакуации.
Так как на «Титанике» не было системы оповещения, стюардам всех классов было приказано позаботится, чтобы пассажиры тепло оделись и проходили на шлюпочные палубы вместе со спасательными жилетами. Тем пришлось ходить по каютам и будить спящих людей. Стюардам первого класса в количественном плане было проще — за ними закреплялось всего несколько кают. За коллегами второго и третьего классов было прикреплено больше пассажиров, поэтому они входили в помещение и в приказном порядке требовали надеть спасательные жилеты, чаще всего не поясняя причин. Это привело к тому, что пассажиры третьего класса, не понимая сути происходящего, слонялись по коридорам нижних палуб в поисках выхода. Незнание иностранных языков для многих сыграло роковую шутку.
Сигналы бедствия
Все два часа с момента катастрофы радисты посылали сигналы бедствия: в 00:15 последовал первый, в 01:45 — последний. Капитан освободил их от обязанностей за несколько минут до ухода корабля под воду. В некоторых источниках упоминается, что «Титаник» стал первым кораблем, который послал сигнал SOS по радио, но это не так. За несколько лет до трагедии подобным сигналом пользовались другие судна, столкнувшиеся с опасностью. Также имела место паранормальная легенда о повторяющемся каждые шесть SOS-сигнале с «Титаника», что специалисты разных областей называют ещё одним мифом.
Тревожные звоночки были приняты несколькими кораблями, но все они находились далеко от места бедствия. Ближайший — «Калифорниэн» не отзывался на призывы о помощи. В 00:25 координаты получили на пассажирском пароходе «Карпатия», которое находилось в 58 милях (чуть больше 93 километров — прим.ред.) от «Титаника». Судно немедленно отправилось на помощь. Отключив отопление и горячую воду «Карпатия» смогла развить скорость, превышающую максимально доступную для это вида парохода.
Эвакуация и возникшие сложности
Во избежание паники члены экипажа сообщали людям, что эвакуация проводится в мерах предосторожности. Первые пассажиры оказались в шлюпке № 7 около 00:20. Через 25 минут её спустили на воду, где было занято 28 мест из 65 возможных. За час были эвакуированы около 180 человек в полупустых шлюпках. Это произошло из-за того, что приказ о посадке женщин и детей был понят помощниками капитана по-разному. Второй помощник Чарльз Лайтоллер воспринял его буквально и отгонял мужчин, полагая, что после спуска на воду в спасательные плавсредства подсядут женщины и дети с нижних палуб. Однако входные порты в бортах судна были закрыты, а успевшие сесть в шлюпку люди пытались скорее отгрести от тонущего корабля, боясь возникновения воронки. Первый помощник капитанка Уильям Мёрдок на оставшиеся места пускал представителей сильного пола, но не заполнял шлюпки полностью, сомневаясь в грузоподъемности спасательного плавсредства. Ситуацию с темпами эвакуации усугубляло нежелание женщин расставиться с мужьями, неуверенность в безболезненном спуске шлюпок в воду (опускали рывками из-за прилипания невысохших свежеокрашенных канатов к блокам — прим.ред.) и привередливость в выборе шлюпок. Также многие полагали, что оставаться на «Титанике» безопаснее.
В 1:20 вода стала затоплять полубак (возвышение корпуса над верхней палубой в носа корабля — прим.ред), что послужило причиной начала паники. Эвакуация последовала быстрее. Последняя шлюпка оказалась на поверхности океана в районе 02:05.
Уход под воду
В 02:10 вода начала поглощать шлюпочную палубу и капитанский мостик. Оставшиеся на борту люди устремились в сторону кормы, что привело к росту дифферента. В 2:15 обрушилась ближайшая к носу лайнера дымовая труба. Ещё минуту после этого проработала электроэнергия на судне. Около 02:15 лайнер резко накренился носом, а затем поддался вперед, а результате чего по палубам прошлась мощная волна, смыв многих людей за борт. В 02:18 корабль разломился на две части: носовая сразу пошла ко дну, а корма затонула через две минуты, заполнившись водой. 15 апреля 1912 года в 02:20 «непотопляемый» пассажирский лайнер скрылся в глубинах Атлантического океана.
Люди, кто сумел выплыть, погибли от переохлаждения, поскольку температура воды не превышала минус два градуса.
Спасение выживших
В районе четырех утра на место трагедии прибыл пароход «Карпатия». Команда пришедшего на помощь судна запустила белые сигнальные огни, но в первые минуты вокруг стояла тишина. В какой-то момент в стороне замерцал зелёный свет, а несколько минут спустя к кораблю подплыли спасательные шлюпки. Капитан «Карпатии» рассчитывал принять на судно около двух тысяч человек, но на борт поднялись 712 человек: 394 женщин и детей, 129 мужчин и 189 членов экипажа «Титаника». Команда подоспевшего на помощь судна сработала быстро и слаженно, поднимая пассажиров на палубу. Пострадавших сразу переодели и отправили в столовую отогреваться горячими бульонами. Пассажиры «Карпатии» делились с выжившими одеждой и уступали свои каюты.
С восходом солнца люди смогли увидеть место крушения. Оно было усеяно обломками затонувшего кораблями и трупами окоченевших пассажиров в спасательных жилетах. Когда стало ясно, что признаков жизни на море больше нет, «Карпатия» вместе с выжившими на борту отправилась в сторону Нью-Йорка. Перед отправлением в главном салоне судна состоялась церковная служба, где пассажиры и команды обоих лайнеров помянули молитвой погибших и поблагодарили Бога за спасённых.
На дорогу до точки назначения ушло три дня. Погода была плохая. Стелющийся туман и дожди не способствовали видимости. Проходилось в таких условиях маневрировать между айсбергами. За время плавания «Карпатия» передала сообщение о случившемся, а на суше появились слухи, что буксируют «Титаник». В поисках истины люди осаждали офисы компании «Уайт Стар Лайн». Встречать корабль пришли более 40 тысяч людей.
Первичный список погибших и пропавших без вести огласили 17 апреля, окончательный появился 22 числа.
О погибших
Данные по погибшим в результате катастрофы рознятся в источниках — от 1400 до 1517 человек. Официально установлено, что избежать гибели смогли 60% пассажиров из первого класса, 44% — из второго и всего 25% — из третьего. Корабль компании «Уайт Стар Лайн», отправленный на поиски погибших, поднял тела только пассажиров первого класса. Для большинства жертв море стало последним пристанищем. Впоследствии место крушения «Титаника» прозвали плавучим кладбищем. Даже спустя месяцы с проходящих судов замечали тела погибших.
Согласно иностранным СМИ, в канадском городе Галифакс моряки через шесть дней после трагедии обнаружили тело малыша. Полуторагодовалый мальчик был закутан в четыре слоя одежды, но это спасло его от холодных океанских вод. Имя ребёнка не удалось восстановить. Его похоронили вместе с останками ещё около ста погибших пассажиров затонувшего лайнера, треть которых остались неопознанными. На памятниках кладбища Фэйрвью-Лоун указаны только номера могил неизвестных и дата смерти. Сама планировка захоронения, по мнению посетителей, напоминает корабельную корму.
Отметим, что в официальных соболезнованиях странам, чьи граждане погибли 15 апреля 1912 года, не была упомянута Российская Империя. Но отечественные историки уверены, что русские на корабле были. Хоть точное число и не установлено, по данным архивистов, число пассажиров с русскими документами составляло около 100 человек. Историк и журналист Михаил Пазин в своей работе «Русские на Титанике» указал примерно двадцать соотечественников.
Морская катастрофа такого масштаба не могла не оставить после себя изменений. Благодаря свидетельствам выживших, в 1914 году была принята Международная конвенция по охране человеческой жизни на море и основан Международный ледовый патруль, в чьи обязанности вошёл мониторинг ледовой обстановке на водных просторах.