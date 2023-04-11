Госдума приняла в третьем чтении законопроект об электронных повестках, воинском учете и ограничениях для призывников. За проголосовали 394 депутата, один воздержался. С принятием этих поправок в текущей редакции любая отправленная повестка неизбежно становится официально врученной в течение непродолжительного времени.

Редакция ivbg.ru собрала главное.

Проект вводит два новых способа вручения повестки: заказным письмом и в электронном виде. Формат электронного оповещения не указан в документах, но официальные лица ранее в устных заявлениях неоднократно упоминали «Госуслуги».

Электронная повестка считается врученной с момента ее появления в личном кабинете призывника (предположительно, может иметься в виду в том числе и кабинет «Госуслуг»). Повестка заказным письмом считается врученной с момента его получения под подпись. Традиционные способы оповещения с помощью бумажных повесток и через работодателя/учебное заведение останутся в силе.

Если военкомату не удастся вручить призывнику повестку ни одним из указанных способов, спустя семь дней после отправки она все равно будет считаться врученной (ее вносят в реестр повесток Минобороны). После момента, когда повестка будет считаться врученной, призывникам запрещается выезд из России. Если призывник не явится по повестке в течение 20 дней (даже если он ее фактически не получил и не знает о ней), к нему применяются ограничения в правах:

управлять транспортом;

регистрироваться в качестве ИП и самозанятого;

регистрировать недвижимость и транспортные средства;

оформлять кредиты и займы.

У властей в регионах России будет право дополнительных ограничений в правах. Например, в выплатах, льготах и мерах поддержки. Оповещать об ограничениях в правах призывников будут через «Госуслуги». Все запреты и ограничения снимаются автоматически через сутки после явки в военкомат.

Процесс учета будет автоматизирован: личное присутствие призывника не нужно ни для постановки на учет, ни для снятия, ни для внесения изменений, ни для зачисления в запас. Все сведения будут собирать из информационных систем разных ведомств, у которых есть данные призывников. Вводятся два реестра: воинского учета (внесены все, состоящие на учете) и повесток (внесены все, кому отправили повестки).

На момент подготовки публикации неизвестно, когда эти изменения вступят в силу. Ранее председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов сообщил, что на весенний призыв они не распространятся. Законопроект еще сначала должен одобрить Совет Федерации, а затем подписать Владимир Путин.