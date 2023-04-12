Сел в машину и распылил газ. В Петербурге задержали грабителя, забравшего 700 тысяч у жителя Мурино

На Кондратьевском проспекте в Санкт-Петербурге 11 апреля около 12:00 задержали 44-летнего мужчину из Колпино. Его подозревают в нападении на жителя Ленинградской области.

Неделей ранее к полицейским на станции метро «Площадь Ленина-1» обратился 29-летний житель Мурино. Мужчина сообщил, что к нему в Dodge Caravan сел неизвестный, распылил содержимое газового баллончика в лицо и забрал 700 тысяч рублей.

Потерпевший рассказал, что перед этим через Telegram познакомился с человеком, который предложил ему обменять наличные на криптовалюту. Они договорились о встрече возле дома № 7 на площади Ленина.

Подозреваемый помещен в изолятор. Известно, что ранее к уголовной ответственности он не привлекался.