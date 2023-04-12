Ветераны в Петербурге получат по 10 тысяч рублей к 9 мая

На годовщину Победы в Великой Отечественной войне ветераны в Санкт-Петербурге получат выплату по 10 тысяч рублей. Соответствующий законопроект 12 апреля принят в первом чтении.
Выплата должна быть осуществлена до 8 мая, гражданам для получения средств необходимо обратиться в администрацию района по месту жительства и подать заявление. Срок рассмотрения заявлений – 15 дней. На эти выплаты из Резервного фонда планируется потратить 1 млрд 558 млн 20 тысяч рублей.
По 10 тысяч рублей выплатят:
- ветеранам Великой Отечественной войны;
- жителям блокадного Ленинграда;
- бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.
По 5 тысяч рублей выплатят:
- вдовам погибших и умерших защитников Отечества;
- «Детям войны».
Как сообщил ранее спикер Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, в городе осталось 247 000 человек, подпадающих под действие законопроекта.
Вам будет интересно
Сотрудники бывшего завода японского автоконцерна Nissan увольняются с предприятия из-за изменений в условиях простоя. Об этом сообщает «Фонтанка». Работникам поступило предложение...
21.03.2023 602