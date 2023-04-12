Ветераны в Петербурге получат по 10 тысяч рублей к 9 мая

На годовщину Победы в Великой Отечественной войне ветераны в Санкт-Петербурге получат выплату по 10 тысяч рублей. Соответствующий законопроект 12 апреля принят в первом чтении.

Выплата должна быть осуществлена до 8 мая, гражданам для получения средств необходимо обратиться в администрацию района по месту жительства и подать заявление. Срок рассмотрения заявлений – 15 дней. На эти выплаты из Резервного фонда планируется потратить 1 млрд 558 млн 20 тысяч рублей.

По 10 тысяч рублей выплатят:

ветеранам Великой Отечественной войны;

жителям блокадного Ленинграда;

бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей.

По 5 тысяч рублей выплатят:

вдовам погибших и умерших защитников Отечества;

«Детям войны».

Как сообщил ранее спикер Заксобрания Санкт-Петербурга Александр Бельский, в городе осталось 247 000 человек, подпадающих под действие законопроекта.