Конкурс «Лидеры России»: кто и как может открыть новые горизонты

С момента старта регистрации на пятый сезон конкурса «Лидеры России» поступило более 40 тысяч заявок из всех регионов нашей страны и 61 государства. Кроме того, в пятом сезоне флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» активное участие принимают и жители Донецкой и Луганской народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей.

Online47 рассказывает, что это за конкурс, кто может принять в нем участие, и что получит в результате.

«Лидеры России» – это главный конкурс управленцев в нашей стране. Он проводится с 2017 года по поручению президента и является флагманским проектом платформы «Россия – страна возможностей». В этом году организаторы немного меняют концепцию – у участников будет возможность обратить на себя внимание отраслевых министерств, корпораций, бизнеса, описав свой опыт.

Каждый из 89 субъектов России предложит конкурсантам социально значимые задачи для обсуждения в региональных командах. Главы субъектов получат новые интересные идеи для решения местных актуальных вопросов, а лидеры смогут попрактиковать свои компетенции на прикладных, важных для России кейсах и сделать максимум, чтобы принести пользу родному региону.

По результатам регионального этапа отсева участников не будет – все, кто выполнит предложенное задание, будут допущены в следующий этап, а лучшие конкурсанты получат дополнительные баллы в рейтинге очных мероприятий.

В пятом конкурсе «Лидеры России» обновится и система оценки участников, во избежание «натренированности» конкурсантов на конкретные задания традиционно изменится набор предлагаемых тестов на дистанционных этапах.

В конкурсе могут участвовать граждане Российской Федерации и граждане иностранных государств в возрасте от 18 до 55 лет включительно на момент регистрации на конкурс с опытом управления не менее двух лет.

Организаторы отмечают, что под управленческим опытом понимается практический опыт на руководящей позиции и (или) наличие как минимум одного человека в подчинении, руководство людьми, проектными командами, ресурсами, подрядчиками и прочее.

Для иностранных граждан дополнительным условием является согласие и готовность жить и работать в Российской Федерации или работать в зарубежных представительствах органов государственной власти Российской Федерации, а также зарубежных подразделениях российских коммерческих и некоммерческих организаций.

Финалисты первого и второго сезонов конкурса, суперфиналисты третьего и четвертого сезонов конкурса, финалисты Всероссийского конкурса «Лидеры России. Политика», финалисты конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций», а также представители организатора не имеют права на участие в конкурсе. Специальной подготовки к конкурсу не требуется. Инструкции по выполнению заданий участники получают непосредственно перед началом прохождения задания.

Участники суперфинала конкурса смогут получить грант на один миллион рублей для прохождения образовательных программ высшего образования и/или дополнительного профессионального образования, а также возможность включения в программу развития управленческого кадрового резерва.

Победителям суперфинала дополнительно предоставляется возможность карьерного сопровождения и консультирования и участие в проектах и образовательных программах клуба Лидеров России «Эльбрус» – сообщества победителей конкурса.

На сегодняшний день на участие в конкурсе подались более 40 тысяч человек. Как сообщает генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей», и. о. ректора Президентской Академии Алексей Комиссаров, активно участвуют жители новых субъектов РФ.

В этом сезоне участники конкурса, представляющие один регион, объединятся и поработают над решением реальной задачи субъекта. Иностранцам и тем россиянам, кто проживает за границей, будет предложено поработать над заданиями, связанными с укреплением интересов страны в международном пространстве.

Подать заявку на участие в пятом конкурсе «Лидеры России» можно до 14 мая на сайте лидерыроссии.рф.