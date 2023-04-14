Одновременно на трех участках КАД перекроют по одной полосе движения

На трех участках КАД Петербурга одновременно перекроют по одной полосе движения в связи с работами по уборке смета в разделительной полосе дороги.

Как сообщили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад», с 14 по 18 апреля будет перекрыта для движения автомобильного транспорта одна полоса на следующих участках:

на внешнем кольце с 51 по 45 километр (от развязки с Мурманским шоссе до развязки с Колтушским шоссе) будет перекрыта четвертая полоса;

на внешнем кольце с 39 по 34 километр (от развязки с Рябововским шоссе до развязки Пискаревским проспектом) также перекроют четвертую полосу;

на внутреннем кольце с 80 по 85 километр (от развязки с Таллинским шоссе до развязки с Красносельским шоссе) будет перекрыта третья полоса.

По оставшимся полосам будет введено ограничение скоростного режима до 50 км/ч. Работы будут производиться в круглосуточном режиме.