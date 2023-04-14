Всероссийская ярмарка трудоустройства прошла по всей Ленобласти – фото

В Ленинградской области 14 апреля начался первый этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей», реализуемой в рамках проекта «Моя карьера с Единой Россией». Цель мероприятия – подбор работы и помощь в планировании карьеры.

Ярмарка прошла во всех районах Ленинградской области. Посетители узнали о вакансиях более 300 предприятий: «Пикалевский цемент», Тихвинский вагоностроительный завод, БЭМП, Кингисеппский машиностроительный завод, племенной завод «Бугры», Выборгский судостроительный завод, Всеволожский крановый завод, «Сбербанк России» и пр. Жителям региона рассказали о перспективах, переобучении по востребованной профессии, поддержке со стороны государства при трудоустройстве или переезде в другой регион.

Региональный координатор партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией», председатель регионального комитета по труду и занятости населения Алла Астратова отметила, что ярмарка – хорошая возможность пройти собеседование с несколькими работодателями сразу, найти работу и получить консультации по профессиональной ориентации.

Второй этап ярмарки запланирован на июнь. Соискатели смогут ознакомиться с предложениями от работодателей со всей страны на специально созданной странице портала «Работа России». Также будут привлечены эксперты, которые помогут выпускникам и студентам наметить перспективные отрасли для трудоустройства.