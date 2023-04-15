Крупная выставка ретроавтомобилей в Петербурге собрала почти 300 экспонатов – фото

В Санкт-Петербурге проходит крупная выставка раритетных автомобилей и мотоциклов «Олдтаймер-Галерея». Представлены почти 300 образцов техники. Мероприятие продлиться до 16 апреля.

В частности, посетители могут увидеть автобусную кунсткамеру, необычные дизайнерские решения в Cadillac 62 серии, познакомиться с историей мотоэскорта ФСО, поучаствовать в гонках болидов на пульте управления, посетить ретробазар.

Каждый экспонат – на ходу вне зависимости от года производства. На работоспособность техники реставраторы и коллекционеры тратят долгие годы и немало средств.

Фото: 47channel