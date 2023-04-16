В аварии под Пикалево погиб семилетний мальчик

Автор: Гузель Галимова
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Смертельное ДТП произошло днем 15 апреля в садоводстве у города Пикалево Бокситогорского района Ленобласти.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, на 10-й линии садоводства «Вторые сады» 35-летний водитель не справился с управлением, и автомобиль перевернулся.

Вместе с мужчиной в салоне находился его семилетний сын. От полученных травм мальчик скончался на месте.

Проводится проверка, полиция устанавливает детали происшествия.

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