В аварии под Пикалево погиб семилетний мальчик

Смертельное ДТП произошло днем 15 апреля в садоводстве у города Пикалево Бокситогорского района Ленобласти.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, на 10-й линии садоводства «Вторые сады» 35-летний водитель не справился с управлением, и автомобиль перевернулся.

Вместе с мужчиной в салоне находился его семилетний сын. От полученных травм мальчик скончался на месте.

Проводится проверка, полиция устанавливает детали происшествия.