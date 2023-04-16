Из озера в Лужском районе достали тело мужчины

В субботу утром, 15 апреля, в экстренные службы поступила информация, что в озере около деревни Кемск Лужского района Ленобласти утонул мужчина.
Прибывшие на место спасатели ПСО города Тосно обнаружили погибшего, доставили на берег и передали сотрудникам полиции.
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
В пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти уточнили, что сложностей в поисках не возникло: на озере еще стоит лед, тело было видно с берега.
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13.04.2023 93