Из озера в Лужском районе достали тело мужчины

Автор: Гузель Галимова
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В субботу утром, 15 апреля, в экстренные службы поступила информация, что в озере около деревни Кемск Лужского района Ленобласти утонул мужчина.

Прибывшие на место спасатели ПСО города Тосно обнаружили погибшего, доставили на берег и передали сотрудникам полиции.

Из озера в Лужском районе достали тело мужчины утонул мужчина, Лужсикй район, Ленобласть, аварийно-спасательная служба
Из озера в Лужском районе достали тело мужчины утонул мужчина, Лужсикй район, Ленобласть, аварийно-спасательная служба
Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

В пресс-службе аварийно-спасательной службы Ленобласти уточнили, что сложностей в поисках не возникло: на озере еще стоит лед, тело было видно с берега.

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Из озера в Лужском районе достали тело мужчины утонул мужчина, Лужсикй район, Ленобласть, аварийно-спасательная служба
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