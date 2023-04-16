Рособрнадзор: в ЕГЭ по истории появятся задания о спецоперациии

Вопросы, связанные с проведением специальной военной операции, включат в задания единого государственного экзамена по истории, передает ТАСС со ссылкой на Рособрнадзор.

Нововведения в ЕГЭ ожидаются после того, как в школах появятся новые учебники с разделом об СВО, который разрабатывает Минпросвещения. Как только школьники изучат темы, в контрольно-измерительные материалы соответствующего уровня образования будут включены задания для проверки.

Отметим, учебник истории, в котором будет раздел про СВО, для старших классов могут ввести уже со следующего учебного года.