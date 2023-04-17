Ленобласть и Петербург вместе отремонтируют шесть трасс, ведущих к наиболее крупным СНТ

В первую программу совместного ремонта подъездов к наиболее крупным садоводствам вошли три региональные и три муниципальные дороги

В программу попали трассы Чаща — Кремено (6 километров), Ящера — Дивенская — Кузнецово (5 километров от Красного Маяка в сторону Дивенской), почти 5 километров подъезда к деревне Захожье, участок подъезда к деревне Славянка, въезд в массив «Красницы» и дорога Выборгское шоссе — Пасторское озеро.

Объём финансирования составляет порядка 1,3 млрд рублей, из которых миллиард предоставляется из бюджета Санкт-Петербурга. Работы будут выполнены в течение лета.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор».