В Выборге проходят съемки сериала «Десять дней до весны» — фото

В Выборге проходят съемки детективного сериала «Десять дней до весны» режиссера Кима Дружинина.

На улицах города воссоздают события в Киеве в 2014 году, которые определили будущее полуострова Крым, впоследствии ставшего частью России. Жители наблюдают актеров в военной форме и с оружием в руках. Также в процессе съемок планируется инсценировка взрывов и перестрелок. Авторы фильма призывают жителей и гостей города с пониманием отнестись к спецэффектам.

Фото: "Интересные события в Выборге", vk.com

Напомним, съемки будут проходить до 27 апреля. Главные роли в картине исполнят Александр Голубев, Пётр Рыков и Карина Андоленко. Режиссером фильма выступил Ким Дружинин.