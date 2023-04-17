На полезность блюда влияет не только его состав, но и правильный способ приготовления.

Врач назвала куриное мясо самым щадящим для организма. Она посоветовала использовать только лук, специи и минеральную воду для его приготовления на мангале или гриле. Нужно воздержаться от добавления уксуса, соусов, маринадов, содержащих консерванты и сахар. Сообщает 47news.

Бренд-шеф Дмитрий Волочаев добавил, что шашлык из овощей (цуккини, баклажаны и перцы) полезен для здоровья, так как они содержат витамины, минералы, антиоксиданты, клетчатку.

Ранее стало известно, что выбрасывать нельзя даже крошки: что нужно делать с оставшимися куличами после Пасхи