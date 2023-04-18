Достояние Ленинградской области законсервируют в рамках проекта Министерства культуры России «Консервация».

В программу попали три церкви и два храма:

— Василия Кесарийского 1686 года в деревне Чернавино,

— Настоятельский корпус XIX века Никольского мужского монастыря в Старой Ладоге. Храм святителя Николая Чудотворца на территории монастыря уже законсервирован. Он является центральным объектом ансамбля Староладожского Никольского монастыря.

— Церковь Тихвинской иконы Божией Матери в деревне Колчаново,

— Церковь Покрова Пресвятой Богородицы в деревне Хотнежа — настоящая жемчужина, спрятанная в довольно глухом уголке Ленобласти,

— Троицкая церковь усадьбы «Пятая гора».

«Эти храмы – подлинное достояние Ленинградской области, в будущем они могут стать точками притяжения жителей и гостей региона. Сегодня их необходимо уберечь от дальнейшего разрушения», — прокомментировал зампредседателя Правительства Ленобласти Владимир Цой.