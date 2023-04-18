В Ленинградской области начался массовый весенний пролёт птиц.
Биолог Павел Глазков рассказал, что во время миграции гуси делают короткие остановки, в основном, на полях, образуя большие шумные стаи, чтобы чувствовать себя безопаснее. Чем больше скопление птиц, тем увереннее и охотнее к ним подсаживаются другие.
Видео: Павел Глазков
Через Ленобласть пролетают семь видов гусей: гусь гуменник, белолобый гусь, пискулька, черная казарка, канадская казарка, белощекая казарка и серый гусь. При этом гнездятся только серый гусь и белощекая казарка, остальные виды птиц бывают только пролётом на север.
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