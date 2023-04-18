30 лет колонии за производство синтетических наркотиков получат фигуранты уголовного дела

Суд отправил за решетку организаторов нарколаборатории в деревне Гатчинского района.

Почти за год «работы» преступники сварили 9 килограммов наркотиков, но продать не успели — сообщает 47news.

Как было установлено, с декабря 2021 года по август 2022 года в деревне Акколово под Гатчиной они организовали лабораторию, где незаконно произвели для дальнейшего сбыта синтетические наркотики. Часть в виде закладок один из фигурантов разместил в тайниках на территории района. Их нашли и изъяли сотрудники полиции.

Одного приговорили к 16 годам лишения свободы, второго к 15 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Изначально рассматривалась версия, что продукцию реализовывали оптом через площадку в даркнете.

Фото: pxhere.com

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