Обстоятельства трагедии выясняют правоохранительные органы.
Как сообщили 47news в региональной Аварийно-спасательной службе, около трех часов дня 18 апреля поступил сигнал, что в реке Вуокса у поселка Понтонное очевидцы заметили тело мужчины. На место был направлен ПСО города Приозерск.
Спасатели подняли погибшего и передали сотрудникам полиции. Работы были завершены к семи часам вечера.
Фото: снимок Аварийно-спасательной службы
Ранее стало известно, что спасатели Ленобласти подвели итоги работы за последнюю неделю.