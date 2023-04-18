Обстоятельства трагедии выясняют правоохранительные органы.

Как сообщили 47news в региональной Аварийно-спасательной службе, около трех часов дня 18 апреля поступил сигнал, что в реке Вуокса у поселка Понтонное очевидцы заметили тело мужчины. На место был направлен ПСО города Приозерск.

Спасатели подняли погибшего и передали сотрудникам полиции. Работы были завершены к семи часам вечера.

Фото: снимок Аварийно-спасательной службы

Ранее стало известно, что спасатели Ленобласти подвели итоги работы за последнюю неделю.