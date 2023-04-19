Синоптик предупредил об ухудшении погоды в Петербурге и Ленобласти

В ночное время на территории региона все еще наблюдаются неприятные заморозки.

Об этом в своем Телеграм-канале рассказал синоптик Александр Колесов. Как отметил специалист, в дневное время территории Петербурга и Ленобласти теперь прогреваются довольно быстро, чего нельзя сказать о ночи. В темное время суток в регионе все еще фиксируются отрицательные значения температуры.

Слабый ветер, мало облаков и влияние антициклона, все это приводит к заметному выхолаживанию поверхности и приземного слоя, — поделился эксперт.