Синоптик предупредил об ухудшении погоды в Петербурге и Ленобласти

Автор: Анастасия Щербакова
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В ночное время на территории региона все еще наблюдаются неприятные заморозки. 

Об этом в своем Телеграм-канале рассказал синоптик Александр Колесов. Как отметил специалист, в дневное время территории Петербурга и Ленобласти теперь прогреваются довольно быстро, чего нельзя сказать о ночи. В темное время суток в регионе все еще фиксируются отрицательные значения температуры.

Слабый ветер, мало облаков и влияние антициклона, все это приводит к заметному выхолаживанию поверхности и приземного слоя, — поделился эксперт.
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