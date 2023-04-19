Школьница заявила в полицию о домогательствах возле ТРЦ «Галерея»

Инцидент произошел на площади возле ТРЦ «Галерея» — мимо 16-летней школьницы шла компания из трех парней, и один из них шлепнул девочку по ягодицам.

Школьница не растерялась и сразу позвонила в полицию, парни же убежали. Меньше чем через час их задержали неподалёку и доставили в отдел полиции. Парням от 22 до 26 лет.

Как пишет паблик «Мэш на Мойке», в отделе задержанные поддерживали одну версию: Шамиль шлепнул девочку, но потом готов был извиниться перед ней хоть на коленях. На него завели административное дело о мелком хулиганстве. Сейчас он ожидает в камере, какое решение по нему примут сотрудники органов.