Автовладельцев не оштрафуют за портреты героев войны на «Бессмертном полку»

Полиция не будет штрафовать водителей, которые во время проведения акции «Бессмертный полк» разместят на своих автомобилях портреты родственников, принимавших участие в Великой Отечественной войне.

Видео: МВД РФ

«МВД России информирует, что размещение фотографий и другой информации о героях семей участников акции на автотранспорте не будет являться правонарушением и не предусматривает привлечения к административной ответственности», — заявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Ирина Волк подчеркнула, что наносимые на машины изображения не должны ограничивать обзор водителю, порекомендовав наносить их на заднем и боковых задних пассажирских стеклах. Для лучшей сохранности портреты советуют размещать на внутренней стороне стекла.

Напомним, традиционного очного шествия «Бессмертного полка» в этом году не будет.