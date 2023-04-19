Василия Васильевича Рябинина — одного из первых строителей Соснового Бора в день 50-летия города, поздравил губернатор Ленинградской области.

«Крепкое рукопожатие, — отметил губернатор здороваясь с ветераном. — Я знаю, что вы не хотите переезжать с 5 этажа на первый, отказываетесь от дополнительной помощи и всё делаете сами. Вашей энергией можно только гордиться. Здоровья всем ветеранам, строителям одного из самых лучших городов страны — Соснового Бора».

99-летний Василий Васильевич встретил войну 17-летним мальчишкой летом 1941 года под Псковом, а закончил — под Кёнигсбергом с боевыми наградами и двумя ранениями. В 1968 году вместе с семьёй приехал в новый, только начавшийся строиться город Сосновый Бор. Василий Васильевич уже полвека не курит, страстный футбольный и хоккейный болельщик, очень любит дачу, с радостью общается с детьми и внуками.

Напомним, что в 1958 году при строительстве 16-й ГРЭС был образован рабочий поселок Сосновый Бор. В 1961 г. в поселке заработал Ленспецкомбинат «Радон», занимавшийся переработкой радиоактивных отходов, в 1962 году открылся научно-исследовательский технологический институт (НИТИ) имени А.П. Александрова. Новый импульс развитию поселка придало начавшееся в 1967 г. строительство атомной электростанции. 19 апреля 1973 г. произошло долгожданное и значимое событие: поселок Сосновый Бор был преобразован в город областного подчинения. В декабре того же года был принят в эксплуатацию первый энергоблок ЛАЭС.